ملعب "ويمبلي" يعود لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد غياب دام 10 سنوات

أفادت العديد من الصحف البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي قرر بالفعل اختيار قبلة كرة القدم ملعب "ويمبلي"، لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في النسخة بعد القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور"، فإن الاتحاد الأوروبي استقر في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد اليوم الثلاثاء في سلوفينيا، على منح أعرق ملاعب كرة القدم في العالم حق استضافة المباراة الأهم في القارة العجوز للمرة الثامنة.

وأفاد نفس المصدر، أن نهائي نسخة 2021 سيُقام على ملعب مدينة بطرسبرج الروسية، على أن يستضيف ملعب "ويمبلي" نهائي 2022، ثم "ويمبلي" في العام التالي، وذلك سيتزامن مع مرور 10 سنوات على إقامة نهائي في الملعب اللندني.

والمعروف أن ملعب "أتاتورك" في العاصمة التركية الثانية إسطنبول، هو ما سيستضيف نهائي النسخة الحالية، وذلك للمرة الأولى منذ نهائي ليفربول وميلان المثير عام 2005، والذي حسمه عملاق البريميرليج بفضل ركلات الجزاء، بعدما كان متأخرًا في النتيجة بثلاثية نظيفة حتى بداية الشوط الثاني.

💢 هناك لعبة أعصاب بين كلوب وبيب ستستمر معنا طوال الموسم



جوارديولا بدأها الأسبوع الماضي وهنّأ ليفربول بالدوري 🙌

والآن حان دور يورجن 😅 pic.twitter.com/9TKYyw3VBT — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وسبق لملعب "ويمبلي" أن استضاف نهائي دوري الأبطال أعوام 1963 و 1968 و 1971 و 1978 و 1992و2011 و2013.