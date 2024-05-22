الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 .. وموقف إيطاليا يؤجل قرارًا حاسمًا

ما هي ملاعب نهائيات "يوروبا ليج"؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2026 سيقام في مدينة بودابست (عاصمة المجر).

واتخذ الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عدة قرارات بشأن المدن التي تستضيف نهائيات البطولات الأوروبية خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

وتستضيف المجر نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2026 على ملعب بوشكاش أرينا، الذي يتسع لـ 67215 متفرجًا.

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وأكد اليويفا بأن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لعام 2026 سيكون في مدينة إسطنبول (ملعب نادي بشكتاش)، بينما سيذهب نهائي نسخة عام 2027 من هذه المسابقة إلى ملعب مدينة فرانكفورت الألمانية.

في نفس السياق، كان هناك تأخير في اتخاذ القرار بشأن ملعب نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2027، حيث انتظر "يويفا" تأكيدات من الاتحاد الإيطالي، بشأن خطط تجديد ملعب سان سيرو في ميلانو.

وأخيرًا، يقام نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات (عام 2026) في مدينة أوسلو.

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا من العام الجاري 2024، سيقام مطلع شهر يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" بلندن بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، بينما يستضيف ملعب أليانز أرينا في ميونخ الألمانية نسخة نهائي العام المقبل 2025.