في ملعب آنفيلد.. حارس توتنهام ينهي شجارًا بين زميليه أمام ليفربول!

لم تكن الخسارة (4-2) هي الحدث السيئ الوحيد لتوتنهام في مواجهة ليفربول مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول (2-0) على ملعب آنفيلد، نشبت مشاجرة بين لاعبيْ توتنهام كريستيان روميرو وإيمرسون رويال، ما استدعى تدخل حارس "السبيرز"، جولييلمو فيكاريو للفض بينهما.

وحسب مقطع فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، انفعل روميرو بغضب على إيمرسون أثناء مغادرة الثنائي الملعب صوب غرفة الملابس.

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واقترب اللاعبان من بعضهما البعض، قبل أن يتدخل الحارس فيكاريو لإنهاء الخلاف والتفريق بين الثنائي.

ولم يتحسن حال توتنهام في الشوط الثاني، إذ استقبل الفريق هدفين آخرين، قبل أن يتمكن السبيرز من تقليص الفارق في النهاية إلى 2-4.