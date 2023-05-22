ملحمة مانشستر يونايتد تؤجل حسم لقب الدوري الإنجليزي للسيدات

إثارة الدقائق الأخيرة تؤجل حسم اللقب!

كان الأمر مثاليًا لفريق تشيلسي للسيدات أمس الأحد حتى العاشرة والنصف مساءً تقريبًا. حسم الديربي أمام المنافس التقليدي أرسنال في الرابعة عصرًا والإطاحة بآماله في المنافسة على لقب الدوري، تسجيل ماجدلينا إريكسون قائدة الفريق هدف الفوز لتحظى بأفضل وداع ممكن بعد قرار مغادرة النادي نهاية الموسم.

لكن ما حدث هو أن بعد نهاية مباراة دربي لندن صباح ذاك اليوم، انحصرت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي للسيدات بين تشيلسي -55 نقطة- ومانشستر يونايتد الذي كان على موعد مانشستر سيتي في المساء -50 نقطة-.

وكان من الممكن أن يتوج تشيلسي باللقب الرابع له على التوالي إذا استمرت النتيجة بين مانشستر سيتي ويونايتد بالتعادل هدف لمثله حتى الدقيقة 90 من عمر المباراة لكن هدف لوسيا جارسيا أبقى آمال الشياطين الحُمر في الصراع.

ماذا حدث؟

قبل أن يعلن الحكم نهاية المباراة عند الدقيقة 90+1، تسلّمت جارسيا تمريرة بالرأس على قدمها على يمين منطقة الجزاء لتسددها، وفي اللحظة التي سكنت فيها الكرة الشباك انتزعت لوسيا قميصها لتشهر العباراة التي كتبتها من أجل صديقتها مارتا أونزوي لاعبة أتليتك بلباو التي أصيب مؤخرًا بقطع في الرباط الصليبي.

الفوز هو الأول لفريق مانشستر يونايتد للسيدات على سيتي تاريخيًا، الأمر الذي سببّ سعادة عارمة لـ مارك سينكلير مدرب الفريق، وقال: "إنها المرة الأولى التي نلون فيها مانشستر بالأحمر، التغلب على سيتي أمام هذا الحشد من الجماهير. سمحت لنفسي أن تختالني مشاعر مختلفة وهذا لا أفعله في العادي، لكنني نظرت على الملعب وطاقة الجماهير ولم أستطع".

وأضاف "الإيمان في داخلني لم يتوقف لحظة إننا قد نعود في هذه المباراة، لا يزال أمامنا مباراة كبيرة لكن هذه الليلة ستظل مميزة".

ماذا الآن؟

تأجل حسم الفائز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات هذا الموسم للجولة الأخيرة، سيناريو يذكرنا بدراما الموسم الماضي بين أرسنال وتشيلسي مع استبدال المدفعجية بمانشستر يونايتد الطموح.

ولا يزال تشيلسي في مقدمة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد، ليصبح مصيره للفوز باللقب في يده عند مواجهة ريدنج السبت المقبل 27 مايو في الرابعة والنصف عصرًا وعلى الجهة الآخرى في التوقيت ذاته يلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول.