ملايين "فيفا" لن تعوض غيابه .. غضب عارم في برشلونة من مدرب إسبانيا بعد إصابة جافي

حالة غضب في برشلونة بعد إصابة جافي الخطيرة..

نزل خبر الإصابة الخطيرة التي تعرض لها جافي في الرباط الصليبي بركبته اليمنى خلال مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024، كالصاعقة على نادي برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت عبر مصادر من داخل برشلونة على وجود حالة من الغضب الشديد في النادي، من لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، لإجبار جافي على المشاركة ضد جورجيا في مباراة تحصيل حاصل، لأن "لا روخا" ضمن تأهله بالفعل إلى يورو 2024.

بالنسبة لبرشلونة، فإن المال الذي قد يتلقاه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين يورو، كتعويض عن إصابة جافي طويلة الأمد، والتي قد يغيب بسببها لمدة 8 أشهر، ليس عزاءً للنادي، بسبب فقدان لاعب أساسي في خطط تشافي هيرنانديز.

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ومن الغريب أن جافي كان واحدًا من لاعبين فقط لم يقم دي لا فوينتي بتغييرهما في التشكيل الأساسي ضد جورجيا، علاوة على ذلك، ومنذ ظهوره الأول مع منتخب إسبانيا، لم يفوت لاعب وسط برشلونة أي مباراة رسمية، ولعب جافي 23 مباراة مع منتخب إسبانيا كأساسي، بالإضافة إلى 4 مباريات كبديل.

ومما زاد الطين بلة في برشلونة، أن دي لا فوينتي لم يرغب في الاستغناء عن جافي وإراحته أمام جورجيا، حيث قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "جافي مفرط النشاط، ويريد اللعب دائمًا، اللاعبون الجيدون لا يرتاحون أبدًا".

ولكن يبدو أن تلك التصريحات ستكون لعنة على مدرب إسبانيا، خاصة بعد الإصابة الخطيرة التي جعلت جافي يفقد فترة هامة في مسيرته.