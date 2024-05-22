ملايين خارج الحسابات .. صفقة مغربية إلى الدوري الإنجليزي تنعش خزائن برشلونة!

تفاصيل مكاسب قيمة الصفقة المنتظرة

اقترب المدافع المغربي شادي رياض من الانتقال إلى كريستال بالاس الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان شادي رياض قد خرج من برشلونة معارًا إلى ريال بيتيس العام الماضي، مع خيار إلزامية الشراء مقابل 3 ملايين يورو، فيما يملك البارسا حق إعادة شرائه مقابل 7 ملايين في 2025.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة سيحصل على 3 ملايين يورو من ريال بيتيس هذا الصيف، قيمة خيار الشراء، إلى جانب 50% من مكاسب قيمة الصفقة المنتظرة، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كريستال بالاس سيمنح بيتيس 15 مليون يورو ثابت و2 متغيرات مقابل الحصول على المدافع المغربي، وبناء على ذلك سيحصل برشلونة على 50% من مكاسب الصفقة، أي 6 ملايين يورو أخرى ثابتة بالإضافة إلى مليون كمتغيرات.

وبذلك، سيبلغ إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه برشلونة من وراء هذه الصفقة حوالي 10 ملايين يورو، عبارة عن (3 ملايين قيمة خيار الشراء+ 6 ملايين قيمة نصف مكسب ريال بيتيس+ مليون متغيرات).

في المقابل، سيحصل ريال بيتيس على 6 ملايين يورو صافية بالإضافة إلى مليون كمتغيرات، لذلك وافقت إدارته على بيع شادي رياض هذا الصيف، لأنه في عام 2025 يمكن أن يعود برشلونة لشرائه مرة أخرى مقابل 7 ملايين يورو.