ملايين تأتي في لمح البصر .. مكاسب سريعة يحققها مبابي بانتقاله إلى ريال مدريد

اهتمام ضخم بصفقة انتقال النجم الفرنسي

يظل إعلان انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى ريال مدريد، هو الحدث الأكبر في سوق الانتقالات الصيفية 2024، حيث سيطر على اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم.

وأعلن ريال مدريد أخيرًا وبشكل رسمي عن ضم كيليان مبابي إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، أمس الإثنين، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم.

وبعيدًا عن المكاسب الرياضية التي ينتظر أن يحققها الفتى الفرنسي من انضمامه للنادي المتربع على عرش الكرة الأوروبية، حصد كيليان مكاسب سريعة التحقق بعد دقائق من إعلان انتقاله للميرنجي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن حسابات كيليان مبابي على مواقع التواصل الاجتماعي انتعشت بشكل كبير، فور إعلان ريال مدريد التعاقد معه بشكل رسمي، حيث كسب أكثر من 1.5 مليون متابع إضافي على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام".

وأضافت: "انضم أكثر من 200 ألف متابع جديد لكيليان على منصة (X) منذ أن أعلن عن انتقاله لريال مدريد".

وحتى كتابة هذه السطور، ارتفع عدد متابعي النجم الفرنسي صاحب الـ25 عامًا على منصة إنستجرام إلى 116 مليون متابع، بينما تضاعف عدد المتابعين لتغريداته على منصة (X) إلى حوالي 14 مليون متابع.

يذكر أن مبابي كان قد أعلن انضمامه للريال من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، حيث نشر مجموعة من صوره بقميص الملكي أثناء طفولته وعلق عليها: "الحلم أصبح حقيقة. سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد".