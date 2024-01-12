"ملايين السوبر" تمنح برشلونة دفعة هائلة بالميركاتو الشتوي

أنباء سعيدة للرئيس جوان لابورتا

فوز هام لبرشلونة على فريق أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، منحه فرصة لعب الكلاسيكو في النهائي أمام ريال مدريد.

الفريق الكتالوني تفوق بثنائية نظيفة سجلها روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، ليتأهل لمواجهة ريال يوم الأحد القادم لتحديد الطرف الفائز بالسوبر.

صحيفة "سبورت" الإسبانية ركزت على المميزات الاقتصادية لبرشلونة من هذا الانتصار، بحصوله على مبلغ مليون يورو بعد وصوله إلى المباراة النهائية.

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ومن المقرر أن يتلقى النادي دفعة مالية أخرى بالحصول على ستة ملايين صافي المشاركة بالسوبر، وهي مكافأة يمنحها الاتحاد الإسباني لكل الكرة القدم لكل المشاركين.

ويضاف إلى ذلك مبلغ 300 ألف يورو يمنحها الاتحاد لكل المشاركين الأربعة في السوبر لتغطية تكاليف السفر والإقامة في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الأموال في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة على مدار الفترة الماضية وربما القيام بصفقة في الميركاتو الشتوي الحالي.