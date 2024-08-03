الاتحاد الدولي منحها جائزة "البطلة الأولمبية".. أنجيلا كاريني تخرج برسالة مفاجئة لإيمان خليف!

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بعد فترة حادة من الجدل، قررت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني، الخروج من أجل تهدئة الأوضاع بعد خسارتها من نظيرتها الجزائرية إيمان خليف في أولمبياد باريس 2024.

القصة بدأت بنجاح خليف في الفوز على كاريني في مباراة لم تتجاوز 46 ثانية فقط، حيث نجحت في التأهل إلى ربع النهائي من منافسات الملاكمة للسيدات، وزن 66 كجم، وسط اتهامات لها بعدم اجتياز اختبارات الأهلية الجنسية للمشاركة في المنافسات.

كاريني التي بكت بشدة وانسحبت من المباراة، قالت في رسالة عبر حساب "Fanpage.it" على منصة "إكس":"أهلًا إيمان، أتمنى أن تصلي للمباراة النهائية وتفوزي بالأولمبياد".

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وعن عدم تحيتها لها بعد انتهاء المباراة:"ستكون لدي الفرصة لرؤيتها، أعتقد أن كل منا لا يمكنه فعل أي شيء تجاه ما حدث، هناك بعض التعليقات من الناس ضدي وضدها، ولكن نحن هنا من أجل مطاردة نفس الحلم، لسنا هنا للحكم على بعضنا البعض وبالتحديد إيمان".

وتابعت:"لا يمكننا الحكم والفصل بالصواب والخطأ، هناك بعض الأشخاص الذين يمتلكون المهارة الكافية للقيام بذلك، نحن هنا كملاكمات نقوم بوظيفتنا وهي القتال فقط، وهذا ما قمنا به، لقد خسرت وفازت إيمان، ولا توجد مشكلة".

وفي سياق متصل قام الاتحاد الدولي للملاكمة "IBA" بمنح جائزته المالية الخاصة به لأنجيلا كاريني بعد خسارتها من إيمان خليف بعد 46 ثانية فقط من المباراة التي جمعت بين الثنائي، وهو ما يجعلها بمثابة البطلة الأولمبية الحاصلة على ميدالية ذهبية.

يذكر أن خليف فازت بلقب أفضل رياضية جزائرية لعامي 2021 و2022، ولكن تم استبعادها من بطولة العالم من الملاكمة العام الماضي لعدم اجتيازها اختبارات "الأهلية الجنسية"، بسبب معاناتها من مشكلة تتعلق بارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها في بعض الأوقات.