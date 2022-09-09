الأهلي أعلن تعاقده مع المدرب السويسري

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا تعاقده مع السويسري مارسيل كولر لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل من منصبه بعد شهرين تقريبًا من توليه المهمة.

الأهلي كان قد عين سواريش خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في نهاية يونيو الماضي على أن يستمر للموسم القادم، لكن سوء الأداء والنتائج وخسارة الدوري والكأس أدى للإطاحة به من منصبه مبكرًا للغاية.

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وارتبط النادي خلال الأسبوعين الأخيرين بالعديد من الأسماء خاصة من ألمانيا وسويسرا والبرتغال، وقد ارتفعت أسهم الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو مؤخرًا، لكن الخيار ذهب أخيرًا لكولر الذي لم يعمل مع أي فريق منذ نهاية تجربته مع بازل في نهاية أغسطس 2020.

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الموقع الرسمي للعملاق القاهري أوضح توقيع كولر على عقد يمتد لموسمين، مشيرًا إلى أنه سيصطحب معه 3 مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

الجهاز الفني للأهلي سيضم بجانب كولر ومساعديه الثلاثة كلًا من سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة وسامي قمصان مدربًا مساعدًا وميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى والذي كان قد عمل في قطاع الناشئين مع وصول سواريش.

المدرب صاحب الـ61 عامًا سيصل القاهرة يوم غدٍ السبت ليبدأ مهمته على الفور مع الأهلي، حيث يسعى الفريق في الموسم القادم لتعويض فشله في الفوز بأي لقب خلال موسم 2021-2022 باستثناء كأس السوبر الإفريقي.

من هو كولر المدير الفني الجديد للأهلي المصري؟