فيديو | "مكان قذر" .. الشرطة تتدخل لطرد "عاشق رونادو" من مطعم ميسي في أمريكا!

سياسة المكان ترفض تصرفات سبيد، فاضطرت الشرطة للتدخل..

تعرض "اليوتيوبر" الشهير سبيد؛ المعروف بعاشق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لموقف محرج في أحد المطاعم الشهيرة في أمريكا، والتي تتمتع بشراكة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

سلسلة مطاعم "هارد روك" في أمريكا، أعلنت في يوليو الماضي، صنع "ساندوتش برجر" بتوليفة خاصة من اختيار ميسي بالتزامن مع إعلانه لاعبًا في إنتر ميامي الأمريكي، تحت عنوان "صنع لك بواسطة ليو ميسي".

ويبدو أن سبيد قرر تجربة هذه التوليفة بعد أشهر من إطلاقها، لكنه لم يكن محظوظًا بشكل كافٍ للاستمتاع بأجواء المطعم..

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عاشق الدون حظى بتجربة الساندوتش بالفعل، لكنه تفاجأ بعدها بإدارة المطعم تحضر له قوات الشرطة، لإخراجه من المكان، بداعي أنه يقوم بتصوير بعض الفيديوهات، فيما ترفض سياسة المطعم ذلك نهائيًا إلا لأسباب تسويقية فقط.

وأبدى سبيد اندهاشه من كم أفراد الشرطة الذين حاصروه لإخراجه من المكان، مرددًا: "سأغادر هذا المكان القذر!".