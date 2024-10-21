يريد مكافأة و6 ملايين يورو.. طموح هدف برشلونة يعقد الصفقة المجانية!

وسط اهتمام عمالقة أوروبا..

يتطلع الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل الفرنسي، لخطوة أكبر في مسيرته الكروية، اعتبارًا من الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في صيف 2025، ويبدو في طريقه للرحيل عن النادي الذي يرتدي قميصه منذ 2020.

ويحظى ديفيد باهتمام العديد من عمالقة أوروبا، على غرار "برشلونة وإنتر ويوفنتوس"، علمًا بأنه يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل على أن ينتقل له مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن المهاجم الكندي يحصل على راتب سنوي 2.2 مليون يورو من ليل، ويتطلع لزيادة كبيرة في دخله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن ديفيد يستهدف الحصول على راتب صافي يبلغ 6 ملايين يورو سنويًا من ناديه الجديد، إلى جانب مكافآت وعمولات، كونه صفقة مجانية.

وسبق وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن البارسا يواجه منافسة شرسة على صفقة ديفيد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى، مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد. إلى جانب "يوفنتوس ميلان وإنتر".

ويقدم صاحب الـ24 عامًا مستويات مميزة مع ليل هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 14 مباراة بمختلف المسابقات.