"مكافأة مالية عن كل مباراة" .. النصر يغري لاعبه لتجديد عقده!

ملف تجديد عقود اللاعبين يثير الجدل داخل نادي النصر

SHAHID

يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي حاليًا، على تجديد عقود عدد من اللاعبين المحليين، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مع اقتراب أو دخولهم الفترة الحرة، بشكل رسمي.

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ومن بين اللاعبين المستهدفين من الإدارة النصراوية، لـ"التجديد" معهم؛ المهاجم الشاب محمد مران، البالغ من العمر 22 سنة، والذي أصبح أحد العناصر التي تنضم إلى منتخب السعودية الأول لكرة القدم كثيرًا، في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قدّم مجلس إدارة نادي النصر، عرضًا إلى مران؛ لـ"التجديد" لمدة 3 سنوات إضافية، مقابل رواتب إجمالية تقدر بـ9 ملايين ريال، أي 3 ملايين في الموسم الرياضي الواحد.

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الصحيفة كشفت عن أن عرض النصر؛ يتضمن كذلك مكافأة مالية قدرها 15 ألف ريال، عن كل مباراة يُشارك فيها اللاعب، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى، عند تحقيق الألقاب والبطولات.

وأوضحت أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق النصراوي، متمسك بشدة باستمرار محمد مران؛ بينما لم يرد اللاعب - حتى الآن -، على عرض التجديد.

جدير بالذكر أن مران، سجل 5 أهداف وصنع آخر، خلال 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول بنادي النصر، منذ 2019 وحتى الآن، تخللها فترة إعارة لمدة موسم، إلى الطائي.

SHAHID