"مكافأة بعد جلطته لجمهور السعودية!" .. اعتراض على حكم مواجهة مانشستر سيتي وأوراوا

فيفا أعلن عن حكم لقاء مانشستر سيتي وأوراوا في المونديال والاعتراضات بدأت على الفور..

لم يكتف الجمهور السعودي بالجدل التحكيمي الكبير الذي تشهده كل جولة في دوري روشن، فقرروا نقل الأمر لكأس العالم للأندية 2023، المقام حاليًا في مدينة جدة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن اليوم الأحد، تعيين الحكم السعودي محمد الهويش لإدارة مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريدز الياباني في نصف النهائي، على أن يعاونه الثنائي السعودي أيضًا خلف الشمري وياسر السلطان.

لكن هذا الإعلان لم يلق استحسانًا من قبل بعض الجماهير السعودية التي اعترضت على الهويش، بداعي وقوعه في عدد من الأخطاء خلال بعض مباريات الموسم الجاري.

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أحدهم كتب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كوارث الهويش التحكيمية تنتقل من المحلية لبطولة العالم للأندية، الدفع الذي يلاقيه الهويش غريب جدًا يا جماعة، من يقف وراء ذلك، أين ماجد الشمراني؟؟ لماذا اللجنة تتجاهل حكم كبير مثل ماجد وتذهب للهويش؟".

فيما أضاف آخر: "تعيين الهويش حكمًا يا سااااتر.. مب هذا اللي جلطنا مليون مرررة ولا يعرف يحكم!!!"، قبل أن يضيف ثالث: "بترشيح من الاتحاد السعودي وعلى خطى نادي الهلال عندما تم ترشيحه للمشاركة العالمية واللاعب سالم الدوسري عندما تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب آسيوي، تم تكليف محمد الهويش لقيادة مواجهة مانشستر سيتي وأوراوا، تحت بند المكافأة بعد كوارثه ضد النصر في البطولة المحلية".

يذكر أن المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جدة، على استاد الجوهرة المشعة.