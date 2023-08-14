فيديو | مكافأة أول مباراة غير .. فابينيو يتفاجأ بـ"هدية قيمة" من إعلامي بعد فوز الاتحاد أمام الرائد

زهيرة عادل
Fabinho - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
ثقافةفابينيوالإتحادالرائددوري روشن السعودي

البرازيلي ظهر بصورة رائعة بجوار نجولو كانتي في وسط ملعب الاتحاد أمام الرائد، فكيف تمت مكافأته؟

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تفاجأ البرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي، باستقبال أحدهم له بـ"هدية"، عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الرائد، اليوم الإثنين.

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البرازيلي افتتح مشواره مع النمور بالفوز أمام الرائد بثلاثية نظيفة، سجلها عبد الرزاق حمد الله وإيجور كورونادو "هدفين"، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وأثناء مغادرة الوافد الجديد لدوري روشن ملعب المباراة، تفاجأ باستقبال الإعلامي إبراهيم الفريان له، ليقوم بإهدائه "ساعة يد" قيمة، تقديرًا لمجهوده في أول مباراة له بقميص العميد.

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الفريان قام بوضع الساعة في يد نجم العميد، الذي ارتسمت على وجهه علامات الاستغراب والفرحة في الوقت ذاته، قبل أن يتوجه له بالشكر في النهاية.

جدير بالذكر أن الفريان اعتاد على تقديم "الساعات" كهدايا لمختلف النجوم والمدربين في الدوري السعودي، وكذلك الجماهير في المدرجات، إذ يتفاعل بطريقة خاصة مع الأحداث.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 72440كريم بنزيما
  • 7206خاليدو كوليبالي
  • 10830روبرتو فيرمينو
  • 5626نجولو كانتي
  • 13159مارسيلو بروزوفيتش
  • 23814صفقة أخرى
133075 الأصوات

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