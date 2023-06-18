مكافأة الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا .. النصر يفاوض مدربًا عالميًا!

من هو مدرب النصر الجديد؟

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات للتعاقد مع مدرب جديد للفريق وذلك بعد إقالة رودي جارسيا.

التقارير الصحفية ربطت عددًا من المدربين بقيادة النصر على رأسهم جوزيه مورينيو وجورج جيسوس وكذلك لويس إنريكي.

ولكن هناك اسمًا جديدًا برز ضمن المرشحين لقيادة النصر في دوري روشن السعودي بداية من موسم 2023-2024.

وبحسب قنوات "الكأس" القطرية، فإنّ سيموني إنزاجي، مدرب إنتر الإيطالي، الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام هو المرشح الأبرز لقيادة النصر.

وأوضحت أنّ مدرب الدحيل السابق، لويس كاسترو، برز أيضًا ضمن المرشحين لقيادة العالمي.

إنزاجي نجح في حصد لقب الكأس مع إنتر، كما خسر بصعوبة أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.