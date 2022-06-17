مكافأة من ريال مدريد لبنزيما .. الملكي يمنح الفرنسي قبلة الحياة

ريال مدريد يقترب من مكافأة بنزيما!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرب ريال مدريد من تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما هداف النادي العاصمي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي اتفق مع اللاعب بالفعل على تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن أداء النجم الفرنسي خلال الموسم الماضي كان هو السبب الأساسي في تجديد عقده واستمرار مع النادي الملكي.

وسيكون العقد الجديد لكريم بنزيما في صفوف ريال مدريد حتى نهاية الموسم بعد المقبل 2023\2024 أي لمدة عام إضافي على عقده الحالي.

ولهذا قررت إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز بحسب ما أكدت الصحيفة ألا تستعجل في إيجاد تعويض للنجم صاحب الـ 34 عامًا.

وكان بنزيما قد قدم أفضل مواسمه رفقة ريال مدريد في الموسم المنصرم، بعد أن قاد الفريق لتحقيق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن بنزيما شارك في 46 مباراة في كل البطولات في 2021\2022 وسجل 44 هدفًا وصنع 15 ويعد المرشح الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية.