مقللًا من فلامنجو .. رودريجو يكشف عن رهان لاعبي ريال مدريد بشأن الهلال

الهلال وريال مدريد يتنافسان على ذهبية كأس العالم للأندية المغرب 2022

احترام كبير يكنه البرازيلي رودريجو سيلفا؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، للهلال السعودي، إذ أشاد به مقللًا من فلامنجو، على عكس حديث الإعلام البرازيلي عن الزعيم قبل مواجهة الفريقين.

الزعيم حقق الفوز أمام فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022 بثلاثية مقابل هدفين، ليصعد لمواجهة ريال مدريد في النهائي.

وقال رودريجو، في تصريحاته للصحافة البرازيلية: "كنا نعلم أنه من الصعب على فلامنجو أن يصعد للنهائي، جميعنا راهن على تأهل الهلال، وكنا ننتظر أن يكون النهائي ضده، وهو ما حدث".

وأضاف: "حاليًا نستعد لمواجهة الهلال، ستكون مباراة صعبة جدًا، لكننا سنحاول أن ننتصر".

جدير بالذكر أن الملكي وصل للنهائي بعد الفوز أمام الأهلي المصري أمس الأربعاء، برباعية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يقام النهائي بعد غدٍ السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، في مدينة الرباط المغربية.