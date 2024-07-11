مقعد رسمي بدورتموند .. ريال مدريد يحمي استثماراته في بيلينجهام أثناء اليورو!

الريال يطمئن على النجم الإنجليزي خلال مواجهة هولندا

يحرص ريال مدريد على متابعة نجومه في الفترة الصيفية، ويتقدمهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي يمثل أهمية كبيرة لمشروع الملكي.

وساهم جود بيلينجهام في تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة الأمم الأوروبية، بعد الفوز القاتل على هولندا، أمس الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليحجز الإنجليز مقعدًا في نهائي برلين أمام إسبانيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جوني كالافات رئيس التعاقدات في ريال مدريد كان يتواجد بجوار أسرة بيلينجهام في مقصورة ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث تابع مباراة إنجلترا وهولندا للاطمئنان على النجم الإنجليزي.

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ويشارك بيلينجهام في البطولة وهو مصاب في كتفه، وهي الإصابة التي عانى منها خلال الموسم المنصرم في مدريد، لكنه يفضل العلاج الطبيعي وقرر عدم الخضوع إلى عملية جراحية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: "أصبح جود بالنسبة لمشروع ريال مدريد الآن ذا أهمية قصوى. إن حمايته ومنحه المودة أمر ضروري لتحقيق مثل هذه العروض الاستثنائية كما في موسمه الأول في البرنابيو".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، تمكن جوني من رؤية حالته البدنية بشكل مباشر، وعلى الأرجح سيتواجد في النهائي لمشاهدة النجم الإنجليزي، الذي يطارد مع منتخب بلاده اللقب بينما يراهن هو على الكرة الذهبية".