مقطع فيديو يكشف إهانة فيدال لإبراهيموفيتش خلال شجاره مع لوكاكو

لاعب الوسط التشيلي تدخل للدفاع عن زميله

تطورات جديدة ظهرت في شجار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان، مع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر، في المواجهة التي جمعت بينهما في ربع نهائي كأس إيطاليا.

لوكاكو ذهب وجهًا لوجه مع زلاتان في مشادة عنيفة، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة مساء الثلاثاء الماضي على ملعب إنتر.

إبراهيموفيتش كان في حالة هدوء تامة رغم غضب البلجيكي، حيث كان يكتفي بالرد على عباراته الغاضبة بكلمة "هراء" فقط.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن السبب وراء غضب لوكاكو هو قيام إبرا باستفزازه قائلًا:"عد إلى بلادك لممارسة سحر الفودو".

صحيفة "as" الإسبانية، نشرت مقطع فيديو يكشف عن قيام أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر بالتدخل للدفاع عن لوكاكو.

وظهر لاعب الوسط التشيلي وهو يقول لزلاتان :"يا مهرج"، أكثر من مرة خلال شجاره مع زميله البلجيكي.

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وكان زلاتان قد رد بنفسه على الواقعة عبر حسابه بموقع "تويتر" بعد اتهامه بالعنصرية، حيث قال نصًا:"كلنا نفس العرق وكلنا متساوون، كلنا لاعبون، ولكن هناك من هم أفضل من الآخرين".

يذكر أن المباراة انتهت بخروج ميلان من كأس إيطاليا بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف، حيث أكمل الفريق اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد إبراهيموفيتش في الشوط الثاني.