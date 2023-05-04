مقصودة كما فعل في مانشستر؟ ملابس رونالدو تثير الجدل بخصوص مستقبله مع النصر

جمهور مانشستر يونايتد يُقلق العالمي: كريستيانو رونالدو فعلها معنا سابقًا!

shahid

يُقلق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، جمهور ناديه مؤخرًا؛ فما بين شائعات رغبته في الرحيل عن النادي ونشره صورًا له بشعار العالمي، تبرز تجربته الأخيرة مع مانشستر يونايتد لتنسف كل شيء.

وانتشرت شائعات اليومين الماضيين عن رغبة كريستيانو في الرحيل عن النصر الذي انتقل إليه بعقد انتقال حر في منتصف الموسم بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بموافقة الطرفين.

ودحض النجم البرتغالي الشائعات بصورتين "إستوري" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام الذي يتابعه عليه 579 مليون متابع؛ الصورة الأولى وهو يسترخي، في منزله على ما يبدو، مرتديًا "كاب" بشعار النصر، وصورة ثانية من تدريبات الفريق بهاشتاج "أنا_عالمي" بالعربية والإنجليزية مع قلبين أصفر وأزرق وهما لوني فريق النصر.

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ردود الفعل كانت قوية على ما نشره كريستيانو لأن جمهور النصر اعتبره بمثابة إعلان عن استمراره مع الفريق ونفي أي شائعات ظهرت.

لكن عدد آخر من جمهور مانشستر يونايتد حاولوا بث الرعب في قلوب جماهير النصر؛ بقولهم إن اللاعب البرتغالي نشر صورة له بشعار مانشستر وهو يتمرن في "الجيم" لكنه رحل عن الفريق بعد أسبوع عقب حوار عاصف هاجم فيه إدارة مانشستر ومدربه وزملائه.

Shahid