"اتخذنا بالفعل قرارات صعبة".. مقصلة بوستيكوجلو تمهد طريق أندية السعودية نحو نجم توتنهام

يتجه اليوناني آنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، إلى إحداث تغييرات شاملة على تشكيلة فريق توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبخرت آمال توتنهام في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 3 هزائم متتالية أمام نيوكاسل يونايتد وآرسنال وتشيلسي.

ووفقًا لصحيفة "تيليجراف"، فإن ريتشارليسون من بين الأسماء التي يسعى بوستيكوجلو للإطاحة بها خارج قائمة السبيرز في فترة الانتقالات الصيفية.

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ويزعم التقرير أن توتنهام سيستمع إلى العروض المقدمة للمهاجم البرازيلي، حيث يجذب اسمه اهتمام عدة أندية من دوري المحترفين السعودي.

وكان بوستيكوجلو، قد أعلن في مؤتمر صحفي سابق أنه مضطر للتضحية ببعض الأسماء من اللاعبين أصحاب الخبرات، قائلًا: "لقد اتخذنا بالفعل قرارات صعبة وسمحنا لبعض اللاعبين من ذوي الخبرة بمغادرة النادي في بداية العام، لكن مرة أخرى أشعر أنه عليك اتخاذ نفس القرارات قبل الموسم الجديد".

وأضاف: "يجب أن أغير هذا الفريق، لا بد لي من ذلك. لأنه يجب علي بناء فريق أعتقد أنه قادر على لعب كرة القدم الخاصة بنا. لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك تضحية ببعض الأسماء".