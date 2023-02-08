مقربون من ميسي يردون على تصريحات شقيقه ماتياس

صدى ما قاله ماتياس ميسي عن شقيقه وبرشلونة سيستمر لفترة.

ستتواصل ردود الأفعال عما قاله ماتياس ميسي شقيق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي وهداف برشلونة التاريخي.

وقال ماتياس شقيق ميسي عبر قناة "تويتش" الخاصة بنجله إن عودة ليو لبرشلونة تتطلب تنظيفًا جيدًا للنادي وطرد جوان لابورتا رئيس النادي الحالي.

وتواصلت صحيفة سبورت الكتالونية مع بعض المقربين من ليو وقالوا: "رأي ماتياس فردي، لا يتطابق مع رأي ليو أو أحد من عائلته أو المقربين منه".

وربما تدل كلمات ماتياس على أن مغادرة شقيقه لبرشلونة كانت مؤلمة وجارحة للعائلة.

وكان ماتياس قد زاد الأمور سوءًا بأن قال إن برشلونة أصبح معروفًا بفضل شقيقه.