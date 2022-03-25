مقدونيا تخلص جماهير ريال مدريد من عناد بيريز!

كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في الحصول على خدمات المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي يؤيد وجود أنشيلوتي في منصب المدير للمنتخب الأول.

وكان منتخب إيطاليا قد غادر الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم عقب الخسارة من مقدونيا بهدف نظيف في مباراة مساء الخميس.

وخرج المدرب روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق عقب المباراة وأثار الجدل حول مستقبله عندما تم سؤاله عنه ورد وقال بصوت منخفض: "سنرى".

أنشيلوتي ليس الخيار الأول بالنسبة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث يرى الأخير أن فابيو كانافارو مناسب أكثر في الوقت الحالي.

يتزامن ذلك مع ورود أنباء صحفية عن ثقة إدارة ريال مدريد التامة في المدير الفني للنادي الملكي، والذي لا يزال عقده مستمرًا حتى صيف 2023.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي كان قد تلقى هزيمة ثقيلة من برشلونة بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الإيطالي على ملعب سانتياجو برنابيو.