مقترح لإقامة سوبر إماراتي تونسي

بطلا الدوري التونسي والإماراتي يلتقيان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عرضًا لإقامة سوبر مشترك مع أحد الفرق الإماراتية.

ووفقًا لراديو "موازييك" التونسي فإن شركة إماراتية مختصة بالرياضة أرسلت طلبًا للاتحاد التونسي، لتنظيم المباراة.

وأوضح "موازييك" أن العرض ضم إقامة المباراة في مدينة دبي الإماراتية في ديسمبر المقبل بين بطلي الدوري في كل البلدين بالموسم الجاري.

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يذكر أن الترجي يتصدر جدول ترتيب الدوري التونسي حتى الآن مع مرور 15 جولة برصيد 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

بينما يتصدر الشارقة جدول الدوري الإماراتي مع مرور 16 جولة برصيد 40 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.