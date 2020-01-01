مقترح جديد بموعد استئناف البريميرليج

فكرة المعسكر المغلق تبدو حلاً في ظل الأزمة

يبحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن حلول لإنهاء الموسم بعد توقفه في شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء إنجلترا.

أندية البريميرليج انقسمت إلى نصفين حول الرأي في استكمال الدوري حيث رأت بعض الأندية ضرورة إلغاء المسابقة، فيما رأى الاتحاد وبعض الأندية ضرورة استكمال المسابقة حتى لو بدون جمهور.

وحسب صحيفة "ذا اندبندت" البريطانية فأن الاتحاد ربما يضطر إلى إقامة ما تبقى من المسابقات المحلية في الدرجات المختلفة وليس البريميرليج فقط بطريقة كأس العالم ومعسكر مغلق، حيث سيتم استدعاء جميع اللاعبين إلى معسكرين في لندن وميدلاندز، وستقام عدد من المباريات كل يوم.

المزيد من الفرق

وأضافت الصحيفة فأن وضع اللاعبين في مكان واحد هم والمدربين والإداريين سيكون هو حل من الحلول ولكن عليهم النظر إلى الصحفيين والمصوريين أيضاَ الذين يجب أن يكونوا متواجدين.

وحسب الصحيفة فأن مشكلة من أهم المشاكل هو اكتظاظ المستشفيات بالمرضى بسبب فيروس كورونا لذلك سيتم بحث وجود مستشفى خاصة باللاعبين فقط في حال إصابة أي لاعب في أي مباراة.

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ويهدف هذا الاقتراح المثالي إلى عيش جميع لاعبي البريميرليج في أماكن مختلفة معًا، مع عدم وجود فرصة للعودة إلى منازلهم حتى إنهاء الموسم، من أجل عزل الفريق كوحدة واحدة، لمنع تفشي الفيروس.

المقترح هو بداية الدوري مرة أخرى في يونيو على أن ينتهي في 12 يوليو بمعسكر مغلق لكل الأندية في مكان يمنع فيه الاختلاط، للحد من الإصابة ومنع تفشي المرض بين اللاعبين.