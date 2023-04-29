مقبرة وهمية وجنازة.. استعدادات جنونية من مشجعي نابولي للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي

رتب مشجعو نابولي، بعض المراسم الغير تقليدية، من أجل الاحتفال بلقب الدوري الإيطالي، مع جنازة لباقي الفرق الأخرى في المسابقة.
ويستضيف نابولي، ساليرنيتانا، ظهر الأحد على ملعب سان سيرو، في مباراة ستحدد فوزه باللقب، إذ نجح في حصد الثلاث نقاط، وفي الوقت نفسه إهدار لاتسيو بعضها أمام إنتر.
فظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، لمقبرة في حي كيس نوفي في نابولي، مع لافتة بالخلف كتب عليها "بالنسبة لإيطاليا بأكملها، ألم عظيم".
وبجانبها تابوت مغطي بالأوشحة، التي تحمل أسماء التسعة عشر فريق المنافسين لهم، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
ويتبقى لنابولي، سبع مباريات فقط، في الدوري ويتقدم بفارق 17 نقطة على لاتسيو، صاحب المركز الثاني.
الجدير بالذكر أن، فوز نابولي لفوز بلقب الدوري الإيطالي، سيكون لمرة الثالثة له فقط في تاريخه، والأول منذ أكثر من ثلاثة عقود.
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