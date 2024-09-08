"فكرت في مقاطعة مباريات النصر" .. نجم العالمي الأسبق يوجه رسالة لـ"الحاقدين"

الدعوات متواصلة للمقاطعة..

حالة من الغضب تسيطر على جماهير الثلاثي النصر، الاتحاد والأهلي، وصلت لدعوات بمقاطعة مدرجات مباريات دوري روشن السعودي، وهي ما دفعت هاشم سرور؛ نجم العالمي الأسبق، للخروج للتحذير.

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الغضب تفجر على إثر طريقة إدارة الميركاتو الصيفي الماضي، إذ يرى الجميع أنه تعرض للتهميش من أجل مصلحة الهلال.

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النصراويون تحديدًا غضبهم زائد عن الجميع في ظل استقالة الرئيس المنتخب إبراهيم المهيدب قبل عدة أسابيع، وعدم وجود بدل له حتى وقتنا هذا، بجانب تجاهل مطالبهم بشأن إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

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لكن سرور رغم اعترافه بأنه فكر في مقاطعة مباريات العالمي إلا أنه حذر الجماهير من أن هذا يضر بالفريق أكثر..

وكتب سرور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "فكرت لحظة أن لا أحضر للنصر في الملعب أي مباراة وتراجعت بعدها بدقائق، لأني عرفت بأن المتضرر النصر".

وأضاف: "من هنا أقول أن واجبي الوقوف والحضور والدعم للنصر حتى لا يكون عدم حضوري للملعب دعم للحاقدين المفسدين الذين يريدون للنصر كل سوء".

يذكر أن النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد أربع نقاط بعد مرور جولتين.

فيما افتتح العالمي موسمه بخسارة أول بطولة، إذ هُزم أمام الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي برباعية مقابل هدف وحيد.