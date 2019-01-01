مقارنة | صلاح أم أجويرو، من المهاجم الأكثر تكاملاً في البريميرليج؟!

المنافسة على لقب الهداف لا تقل إثارة عن المنافسة على لقب الدوري، والصراع بين السيتي وليفربول أيضًا..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

لن يكون الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي مقتصرًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أيضًا على جائزة هداف البطولة.

يأتي ذلك بعد أن نجح هداف السيتي «تاريخيًا وحاليًا» سيرجيو أجويرو في إحراز ثلاثية «هاتريك» في شباك تشيلسي، ليشارك النجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح في صدارة هدافي البطولة بـ17 هدفًا.

لسنا هنا للإجابة على سؤال العنوان، بل سنستعرض معكم بعض الحقائق الرقمية التي تخص الاثنين حتى الآن.

فأجويرو سجل 17 هدفًا في 23 مباراة وفي 1,678 دقيقة، أما صلاح فقد سجل نفس عدد الأهداف في 26 مباراة و2,207، أي أن المعدل التهديفي لأجويرو أفضل.

واحتاج صلاح إلى 129.8 دقيقة لكل هدف، أما أجويرو فاحتاج إلى 98.7 لكل هدف.

الأمر الثاني أن صلاح لديه 3 أهداف من ركلات جزاء، أما أجويرو فقد سجل هدف واحد فقط من ركلة جزاء، لكن يجب القول إن صلاح كسب ركلات جزاء أكثر من أجويرو، فقد اٌحتسب لصلاح 4 ركلات جزاء، مقابل 0 لأجويرو.

على مستوى التسديدات على المرمى، فإن أجويرو احتاج لتسديدات أقل من صلاح لتسجيل 17 هدفًا، فصلاح جاءت أهدافه من 43 تسديدة على مرمى الخصوم، مقابل 32 تسديدة لأجويرو، لكن تبقى دقة تصويبات صلاح هي الأفضل بـ65.2% مقابل 50% لأجويرو.

ونأتي إلى صناعة الأهداف، فصلاح صنع 7 أهداف، أما أجويرو صنع 6، لكن المعدل يبقى متساويًا بسبب لعب أجويرو لدقائق أقل.

لكن على مستوى صناعة الفرص الكبيرة للتسجيل، فهناك تفوق واضح للنجم المصري، الذي صنع 13 فرصة كبيرة، مقابل 5 فقط لأجويرو، في حين يتفوق أجويرو في نسبة التمرير الصحيح بـ85.1% مقابل 76.5لمحمد صلاح.

وإن نظرنا بعين الاعتبار للجهود الدفاعية للثنائي كمجهودات إضافية، فإن الأفضلية تعود لأجويرو كالتالي «8 التحامات ناجحة، 8 مرات قطع الكرة، 1 تصدي لتسديدات»، مقابل «6 التحامات ناجحة لصلاح، مقابل 4 مرات قطع الكرة».

وإليكم المقارنة كاملة

