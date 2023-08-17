أفكار يايسله تطفو فوق سطح الخليج .. "رحيل أليوسكي عن الأهلي مغامرة ولا ثقة في هؤلاء"

أفكار ماتياس يايسله تظهر أمام الخليج

SHAHID

"هل من العقل الاستغناء عن لاعب دون وجود بديل له؟!".. سؤال يجب الوقوف عنده كثيرًا، بعد التسريبات المنتشرة في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الميدان الرياضي"، خاض الظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، آخر مبارياته مع الأهلي، أمام الخليج، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

أليوسكي البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الراقي في صيف 2021؛ قبل أن يخرج على سبيل الإعارة، في الموسم الرياضي الماضي، عقب "هبوط" الفريق الأول، إلى دوري يلو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعاد الظهير المقدوني إلى الفريق الأهلاوي، في صيف العام الحالي؛ إلا أن مستقبله يبدو أنه خارج النادي، أكثر منه في الداخل؛ خاصة مع رغبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، في تسجيل لاعب خط وسط، بدلًا منه.

هل الاستغناء عن أليوسكي سيكون قرارًا خاطئًا؟!

الاستغناء عن إزجان أليوسكي، قد لا يكون هو المشكلة في الأساس؛ وإنما الأزمة الحقيقية هي أن الأدوار الذي يقدمها اللاعب، لا توجد مثلها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

قدّم أليوسكي في مباراة الخليج، ما يؤهله إلى البقاء مع الفريق الأهلاوي، حتى التعاقد مع ظهير أيسر جديد على الأقل؛ حيث ساعد كثيرًا الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين في الهجوم؛ كما غطى أكثر من مرة دفاعيًا على زملائه، على الرغم من تحمله جزءًا من هدف المنافس.

أيضًا.. يعتبر الظهير المقدوني، مقاتل من الدرجة الأولى؛ وهو ما اثبته في الهدف الأهلاوي الذي جاء عن طريق المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

قاتل أليوسكي على كرة زميله الجزائري رياض محرز؛ ليصل إليها ويعكسها عرضية بشكل مبهر، على قدم إيبانيز، الذي سجل الهدف الأول لقلعة الراقي، في الشباك الخلجاوية.

كذلك.. نفذ إزجان أليوسكي، أفكار يايسله على أكمل وجه، خاصة في الشوط الأول أمام الخليج؛ حيث كان يدخل كلاعب خط وسط ثالث، في بعض المواقف الدفاعية، مع عودة ماكسيمين، لتغطية الظهير الأيسر؛ وهو ما يثبت النضج التكتيكي الكبير للاعب.

بديل أليوسكي في الأهلي؛ هو إبراهيم الزبيدي، الذي اعتبرت الجماهير أن انضمامه إلى الفريق، جاء بـ"الصدفة" من الأساس؛ بسبب الهبوط إلى دوري يلو، في الموسم الرياضي الماضي؛ لذلك فإن الاستغناء عن الظهير المقدوني - إذا حدث -، ووجود خلل محتمل في هذا المركز، قد يدفع ثمنه يايسله غاليًا.

ماتياس يايسله لا "يثق" في مهاجمي الأهلي المحليين

وعلى جانب آخر.. يبدو أن ماتياس يايسله، فاقد الثقة تمامًا، في جميع مهاجمي الفريق الأول لكرة القدم "المحليين"؛ وهو ما ظهر خلال مباراة الأهلي أمام الخليج.

المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، غاب عن الأهلي أمام الخليج؛ بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية؛ حيث يعمل الجهاز الطبي، على تجهيزه في أسرع وقتٍ ممكن.

وفي ظل غياب فيرمينو.. لم يعتمد المدير الفني الألماني، على الثلاثي الهجومي حسن العلي وعبد الله المقرن ومراد الخضري على سبيل المثال؛ وفضل اللعب بالجناح فهد الرشيدي، كرأس حربة صريح.

وعندما استبدل يايسله، الرشيدي في الشوط الثاني، أصبح مركز رأس الحربة الصريح، يتناوب عليه الجناح ماكسيمين ولاعب الوسط رياض بودبوز، مع لعب سميحان النابت كـ"جناح أيسر"؛ حيث أيضًا لم يدفع بأي من مهاجميه المحليين؛ إلا في الدقائق الـ8 الأخيرة من عمر المباراة أمام الخليج.

SHAHID