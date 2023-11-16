"مقابل 60 مليونًا" .. مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من دوري روشن السعودي

دوري روشن السعودي يستعد لاستقبال نجم عالمي جديد

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اقترب أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مطلع العام الحالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، يتنافس ناديان من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ للتعاقد مع النجم الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد.

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وكشف كونور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن استعداد الناديين السعوديين؛ لتقديم مبلغ يتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو "41 إلى 60 مليون ريال سعودي تقريبًا"؛ لشراء الستة أشهر الأخيرة من عقد مارسيال.

المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 27 سنة، يرتبط بعقد مع العملاق الإنجليزي، حتى 30 يونيو 2024؛ وسط تأكيدات على استعداد النادي لبيعه، من أجل الحصول على مكاسب مالية منه.

جدير بالذكر أن أنتوني مارسيال، سجل 89 هدفًا وصنع 54 آخرين، خلال 313 مباراة رسمية مع نادي مانشستر يونايتد، في مختلف المسابقات.

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