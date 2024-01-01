مقابل 383 مليون ريال .. الأهلي يطارد صفقة إنجليزية مفاجئة

صفقة إنجليزية مفاجئة قد تنضم إلى النادي الأهلي

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لا يزال مسؤولو النادي الأهلي السعودي، يبحثون عن مهاجم عالمي جديد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

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الأهلي تعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ إلا أن اللاعب لم يقدّم المستوى المأمول منه، مكتفيًا بتسجيل 3 أهداف فقط - حتى الآن -.

ووفقًا للإعلامي الرياضي الشهير بن جاكوبس، يرغب الراقي في التعاقد مع إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد الإنجليزي، في صيف عام 2024.

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جاكوبس كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن تحديد إدارة برينتفورد، مبلغ 80 مليون جنيه استرليني "383 مليون ريال سعودي"؛ من أجل التخلي عن المهاجم الإنجليزي الجنسية، صاحب الأصول الجامايكية، في الشتاء الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن اسم توني، تم تداوله داخل تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم خط الهجوم؛ إلا أن اللاعب لا يُعد أولوية قصوى داخل النادي اللندني، على الرغم من ذلك.

جدير بالذكر أن إيفان توني البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف نادي برينتفورد منذ صيف 2020؛ مسجلًا 68 هدفًا وصانعًا 21 آخرين، خلال 124 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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