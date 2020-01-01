مقابل 3 ملايين يورو فقط.. مانشستر يونايتد فشل في ضم بيل

قبل ريال مدريد وتوتنهام.. هكذا خسر مانشستر يونايتد فرصة ضم بيل مبكرًا

قال المدير الفني السابق لساوثامبتون جورج بورلي إن مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع جاريث بيل منذ حوالي 14 عامًا.

وكان بيل قد انضم إلى توتنهام في صيف العام 2007 بعد أن قدم أداء ملفتًا للأنظار، وبعد سنوات مع توتنهام بات أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بانتقاله إلى ريال مدريد.

وحول ذلك، قال جورج بورلي إن السير أليكس فيرجسون الذي كان مهتمًا بالمواهب الشابة في تلك الفترة أراد التعاقد مع الثنائي جاريث بيل وثيو والكوت من ساوثهامبتون.

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وأضاف: "في هذه الفترة نجح مانشستر يونايتد في استقطات مواهب شابة أصبحوا نجومًا فيما بعد وعلى رأسهم الثنائي كريستيانو رونالدو وواين روني"

وتابع: "لقد تفوق آرسنال على مانشستر يونايتد واستقطب والكوت ليطالب فيرجسون بضم بيل، حيث كان المطلوب هو ما بين 3 أو 4 ملايين يورو"

وأردف: "في هذه الفترة كان بيل هو الظهير الذي يستطيع اللعب كجناح، مانشستر يونايتد كان مهتمًا به. أتذكر أنني ذهبت إلى فندق وتحدثت إلى السير أليكس ورئيس النادي التنفيذي"

وأكمل: "لقد تعطلت المفاوضات في النهاية ولم ينتقل إلى اليونايتد، لقد تخوفوا من ضعف جانبه الدفاعي الذي كان قيد التطور كونه لاعبًا شابًا"

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يذكر أن جاريث بيل في الوقت الحالي بات مرشحًا للعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مسيرته إكلينيكيًا مع ريال مدريد.