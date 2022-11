مقابل فطيرة ونصف لتر جعة .. جمهور أحد فرق الهواة يرفض ضم رونالدو!

يظل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متصدرًا لعناوين الصحف والنقاشات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع استمرار الحديث عن موقفه مع مانشستر يونايتد.

اللاعب أعلن رغبته الصريحة في مغادرة الشياطين الحمر، وخرج للهجوم بشكل علني على النادي الإنجليزي والمدرب إريك تين هاج ليصبح رحيله أقرب من أي وقت مضى، ولكن أين تكون وجهته؟

لا يبدو أن بايرن ميونخ مهتمًا به، كما أن راتبه يبدو غاية في الصعوبة على ناديه السابق سبورتينج لشبونة، ومن غير الواضح حتى الآن موقف تشيلسي من الصفقة، ولذلك خرج فريق بليث سبارتانز الذي يلعب بأحد درجات الهواة الإنجليزية ليعرض ضم النجم البرتغالي.

النادي قال عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"مرحبًا مانشستر يونايتد، نسمع أن كريستيانو يريد المغادرة، سنخلصكم منه مقابل فطيرة متواضعة ونصف لتر من الجعة".

