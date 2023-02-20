مقابل ستة ملايين يورو .. كريستيانو رونالدو يعرض "قصر الأغنام" للبيع

رونالدو يقرر عرض قصره في إنجلترا للبيع.

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي بيع قصره الضخم الذي يقع في منطقة شيشاير في ضواحي مدينة مانشستر الإنجليزية.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت عن التفاصيل الخاصة بعرض قصر رونالدو للبيع، حيث أكدت أنه معروض بقيمة تتجاوز ستة ملايين يورو.

القصر الفخم يحتوي على سبع غرف نوم، وستة حمامات، مع غرفة لياقة بدنية على أحدث طراز، ومسبح كبير، وجاكوزي، وغرفة سينما خاصة، وملعب تنس.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يتسع المرآب لأربع سيارات، في حين أن الممر الواسع المحيط بالقصر به مساحة للعديد من السيارات الأخرى.

وتم طرح القصر للبيع من قبل وكيل العقارات جاكسون-ستوبس، الذي يصف القصر بأنه تحفة من التصميم الحديث.

لكن إلى جانب كل تلك الكماليات في القصر، إلا أن لديه بعض الجوانب السلبية، مثل الضوضاء التي تحدثها الحيوانات، وخاصة الأغنام، حول العقار من الصباح الباكر.

ويأتي ذلك لأن القصر يقع في منطقة الحقول والغابات، وهو ما يجعله في نطاق قطعان الأغنام التي تكون صاخبة جدًا في الصباح الباكر.