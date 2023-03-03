مقابلة تليفزيونية وإعادة تأهيل.. هكذا يستطيع جرينوود العودة إلى مانشستر يونايتد!

اللاعب الإنجليزي لن تكون عودته سهلة رغم إسقاط التهم الجنائية

قد يتم إجراء مقابلة مسجلة مع الإنجليزي ماسون جرينوورد وسيتعين عليه أيضًا المرور بجلسات علاج وتأهيل إذا تمت إعادته إلى فريق مانشستر يونايتد بعد إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه، وذلك وفقًا لصحيفة "ذا أثليتك".

ولم يلعب جرينوود أو يتدرب مع يونايتد منذ يناير 2022، لكن احتمال عودته إلى الفريق مجددًا بات مطروحًا بعدما تم إسقاط كل التهم الجنائية بشأن اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا في ذلك الوقت قال فيه إنه "سيجري إجراءاته الخاصة قبل تحديد الخطوات التالية" ولم يدل بأي تعليق آخر منذ ذلك الحين.

يقول تقرير الصحيفة المذكورة إن إمكانية إعادة جرينوود "قيد الدراسة بشدة"، على الرغم من أن أي عودة ستشمل عملية مرحلية يمكن أن تتضمن مقابلة تلفزيونية يتم فيها الخوض في أحداث الـ 18 شهرًا الماضية، بالإضافة إلى جلسات التأهيل والعلاج.

ومع ذلك ، لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ويمكن للنادي أيضًا أن يقرر قطع علاقته مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.