مفاوضات صعبة .. باريس يبدأ المحادثات لضم الهدف رقم "1" لتعويض مبابي

برناردو ينضم يذهب إلى النادي الفرنسي

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تنفيذ خططه المتعلقة بالتعاقد مع لاعب بديل لنجم الفريق الأول كيليان مبابي بعد إعلان رحيله.

مبابي أعلنها رسميًا بمغادرة باريس بعد نهاية هذا الموسم، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قالت إن باريس طوى صفحة التعاقد مع برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي لتعويض مبابي، وقرر تركيز جهوده على خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نادي نابولي الإيطالي.

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ووفقًا للمعلومات الواردة للصحيفة، فإن باريس أجرى اتصالات بالفعل بين باريس والوفد المرافق له، لمحاولة التأكد من إمكانية التوقيع معه في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه لا يمانع الجناح الجورجي خوض تجربة جديدة بعيدًا عن إيطاليا، ولكن سيكون على باريس المرور من عقبة التفاوض مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، الذي لا يقدم أي تسهيلات للأندية الراغبة في ضم لاعبي فريقه.

ولا يستهدف باريس التعاقد مع كفاراتسخيليا فقط من نابولي هذا الصيف، بل هناك أيضًا المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، ومن المتوقع أن الأمر سيكلف العملاق الفرنسي الكثير من الأموال.