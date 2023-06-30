اتهامات خطيرة موجهة إلى مدرب باريس سان جيرمان السابق

بعد ساعات قليلة من أنباء تفاوض الهلال والشباب معه.. اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، المدير الفني كريستوف جالتييه.

جالتييه رحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ بعد أن قاده للتتويج بلقب الدوري المحلي.

ووفقًا لوكالة لأنباء الفرنسية، اعتقلت الشرطة، جالتييه ونجله؛ بتهمة التمييز العنصري ومعاداة الدين الإسلامي، خلال فترة تولي المدرب البالغ من العمر 56 سنة، القيادة الفنية لنادي نيس الفرنسي، في موسم 2021-2022.

وكشفت الوكالة، عن أن الأزمة بدأت في أبريل الماضي؛ عندما نشر الإعلامي رومان مولينا، رسالة إلكترونية منسوبة إلى جالتييه، خلال توليه قيادة نيس، يتحدث فيها بشكل سيء وعنصري، ضد نجوم فريقه السود والمسلمين.

وفي وقتٍ سابق، نفى المدير الفني الفرنسي، هذه الرسالة المنسوبة إليه؛ قائلًا: "لقد صُدمت بشدة من هذه الكلمات، التي لم تصدر مني".

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي فلاح المطرفي، أعلن تفاوض الهلال مع كريستوف جالتييه؛ قبل أن تتدخل وزارة الرياضة السعودية، وتؤكد لمسؤولي الزعيم، أن هذا المدرب إذا جاء المملكة؛ سيكون للشباب فقط.