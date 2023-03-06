مفارقة غريبة لريال مدريد .. خماسية في دروي أبطال أوروبا وعُقم هجومي في إسبانيا!

ماذا يحدث لريال مدريد؟

بعد خماسية ريال مدريد في شباك ليفربول انتظر الجميع أن يقدم الفريق مستويات كبيرة فيما تبقى من الموسم، لكن يبدو أن الأمور لم تسير في هذا الاتجاه، حيث أن الغريزة التهديفية في دوري أبطال أوروبا واجهها عقم تهديفي في البطولات الإسبانية.

ريال مدريد عقب الفوز الساحق على الريدز في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، أخفق في تحقيق أي انتصار لثلاث مباريات تواليًا ما بين الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ولم يسجل إلا هدفًا وحيدًا.

كتيبة كارلو أنشيلوتي تعادلت مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله، ثم سقطت أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف دون رد، وتعادلوا سلبيًا مع ريال بيتيس.

وللمفارقة الغريبة فإن أهداف ريال مدريد الخمسة في شباك ليفربول جاءت من تسع تسديدات، بينما في المباريات الثلاثة التالية سجلوا هدفًا وحيدًا من 46 تسديدة.

أبطال دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني يلتقون مع إسبانيول يوم السبت القادم في الأسبوع ال25 من الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.