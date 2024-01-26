مفاجأة .. "نجم الهلال تلقى عروضًا من عملاقي أوروبا بـ100 مليون يورو"

أسرار مثيرة عن نجم نادي الهلال..

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فجّر إيجلي تاري، المدير الرياضي السابق لنادي لاتسيو لإيطالي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الهلال السعودي.

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سافيتش انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف 2023، قادمًا من لاتسيو، في صفقة قدرت قيمتها بـ40 مليون يورو تقريبًا.

تاري الذي يعود له الفضل في ضم سافيتش إلى لاتسيو عام 2015، كشف في تصريحات مع قناة "TV Play"، عن تلقي كلاوديو لوتيتو، رئيس النادي الإيطالي، عرضين بقيمة 100 مليون يورو؛ من أجل النجم الصربي.

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وأشار المدير الرياضي، إلى أن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد وميلان الإيطالي، قدّم كل منهما عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، لضم اللاعب؛ إلا أن لوتيتو رفض البيع.

وأوضح إيجاري تاري، أن رئيس لاتسيو كان يريد في ذلك الوقت، أن يحافظ على الفريق القوي الذي تم تشكيله، والذي كان قادرًا على التتويج بلقب الدوري الإيطالي في 2020، لولا أزمة تفشي فيروس "كورونا".

جدير بالذكر أن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سجل 9 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 22 مباراة رسمية مع نادي الهلال في مختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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