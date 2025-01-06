مفاجأة | "مهمة خاصة أمام الأهلي وعبدالرزق حمدالله" .. عمر السومة يعود إلى السعودية من بوابة هذا الفريق!

سيضطر لمواجهة الأهلي الذي كتب المجد معه في عالم الساحرة المستديرة..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قرر عمر السومة، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، العودة إلى الملاعب السعودية مجددًا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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السومة البالغ من العمر 35 سنة، لعب في صفوف الأهلي في الفترة من 2014 إلى 2022؛ قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري.

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ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس" القطرية، مساء اليوم الإثنين، فسخ المهاجم السوري الكبير عقده مع العربي؛ وذلك بعد عامين ونصف، سجل خلالهم 47 هدفًا وصنع 7 آخرين، في 59 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

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وأعلنت الشبكة انتقال عمر السومة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، الذي يحتل المركز "الثالث عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد فسخ عقده مع العملاق القطري.

انتقال السومة إلى العروبة؛ سيمنحه فرصة الدفاع عن رقمه القياسي كـ"أفضل هداف" في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، أمام عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الشباب حاليًا.

ويملك السومة 144 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، سجلهم خلال فترة تواجده مع النادي الأهلي؛ متقدمًا على حمدالله صاحب الـ135 هدفًا، بقمصان النصر والاتحاد والشباب.