مفاجأة .. علاقة أوزيل بممثلة ألمانية حسمت انتقاله إلى ريال مدريد!

كواليس جديدة يكشفها والد النجم المعتزل

كشف مصطفى والد النجم الألماني مسعود أوزيل، عن السبب الذي جعل اللاعب ينتقل إلى ريال مدريد بدلًا من بايرن ميونخ في 2010.

أوزيل تألق بشكل لافت مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، مما جعل العديد من الأندية تتهافت على التعاقد معه من شالكه، لينتهي به الأمر بالانضمام لريال الذي لعب له لمدة 3 سنوات قبل الانتقال لآرسنال.

وقال والد صانع الألعاب المعتزل في تصريحات لبودكاست ""RTL +":في عام 2010 كاد مسعود أن ينتقل لبايرن بدلًا من ريال مدريد ولكن علاقته بالممثلة الألمانية آنا ماريا لاجربلوم تسببت في فشل الصفقة".

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وكان أوزيل وقتها يواعد الممثلة التي تكبره بسبع سنوات لمدة عام ونصف، حيث انتهت علاقتهما في نوفمبر 2010 وفي عام 2012 تزوجت من مغني الراب بوشيدو.

وأما عن الطريقة التي انتهت بها مسيرة اللاعب مع منتخب ألمانيا:"لو كان لدي عصا سحرية لرجعت إلى الوراء لتغيير الأمر، مسيرة أوزيل لا يمكن أن تنتهي بهذه الطريقة، ما زلت لا أتقبل ذلك حتى يومنا هذا، ولكن كأب أتمنى أن يتخطى مسعود كل رسائل مواقع التواقع الاجتماعي حول أصوله ودينه وسياسته لأنه رياضي في المقام الأول".

يذكر أن أوزيل اعتزل كرة القدم وعمره 34 سنة في مارس 2023 بعد نهاية سيئة لمشواره في آرسنال وتجربتين في تركيا مع فنربخشه وباشاك شهير.