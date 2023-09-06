مفاجأة .. تايلور سويفت تساعد بيلينجهام على خطف لقب الفتى الذهبي من نجم برشلونة!

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقب الفتي الذهبي.

يتنافس جود بيلينجهام نجم ريال مدريد مع أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة على الجائزة -أفضل لاعب شاب- "الجولدن بوي" وكان الدولي الإنجليزي يتخلف في عدد الأصوات حتى يوم الثلاثاء، عندما أطلق معجبو تايلور سويفت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد بالدي.

وانتشرت تغريدة قديمة عن نجم برشلونة، بين محبي تايلور سويفت (سويفتيز)، قال فيها: "هل أحب تايلور سويفت؟ لا، لا أحب موسيقاها".

لم يكن سويفتيز سعداء بتصريح بالدي وقرروا التصويت لصالح بيلينجهام في جائزة الفتى الذهبي لعام 2023، وبحلول منتصف ليلة الأربعاء، زاد عدد أصوات لاعب الوسط الإنجليزي من 30 في المئة إلى 89 في المئة، وفقًا لما ذكرته موقع "Tribuna".

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بيلينجهام قد بدأ بشكل رائع مع ريال مدريد، حيث سجل بالفعل خمسة أهداف في أربع مباريات بالدوري الإسباني، بالمقابل ظهر بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة، في ثلاث مباريات بالدوري ولم يسجل هدفًا أو يقدم تمريرة حاسمة.

يذكر أن الجائزة يتم منحها من قبل صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، وكان الفائز الأخير بها هو جافي متوسط ميدان برشلونة، ولم يسبق أن حصل عليها لاعب من ريال مدريد.