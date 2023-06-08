مفاجأة .. برشلونة لم يتفاوض مع ميسي على راتبه في حالة العودة!

كيف يعود ميسي لبرشلونة دون تفاوض؟

لم يتحرك أي طرف من الدوري الإسباني، لإجراء أي استشارة بشأن الراتب المستقبلي، لليونيل ميسي، في حال قرر العودة للبلوجرانا.

وغادر ميسي برشلونة، وانضم إلى باريس سان جيرمان عام 2021، في عقد مدته عامين، انتهى بنهاية الموسم الحالي.

وفقًا لصحيفة "mundodeportivo"، لم يتقدم برشلونة منذ رحيل ميسي، لمعرفة الراتب المتوقع للأرجنتيني، من قبل لجنة تقييم الدوري الإسباني.

ومن المعروف أن هناك لجنة من رابطة الدوري الإسباني، تقيم الرواتب المناسبة للاعبين، نظرًا إلى جوانب متعددة.

حيث تقيم اللجنة، تكلفة الحصول على اللاعب، والشرط الجزائي أو عناصر المكافأة المتاحة، بالإضافة إلى عمر اللاعب، والوضع الحالي لسوق كرة القدم، ومدة العقد.

كما تبحث في عدد المباريات في الموسم الحالي، والسابق، والجوائز الفردية خلال 3 سنوات ماضية، والبطولات الدولية خلال 4 أعوام.

الجدير بالذكر أن، يقترب ميسي حاليًا من الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي، بعد رفضه عرضًا مميزًا من الهلال السعودي.