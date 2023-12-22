مفاجأة | "وكيله دفع قيمة الصفقة بنفسه" .. نجم الهلال قريب من هذا الفريق!

مفاجأة في مستقبل أحد نجوم نادي الهلال الدوليين

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. يبدو أن أحد نجوم نادي الهلال السعودي، قرر الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 18 جولة، مع التأهل إلى المربع الذهبي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وثمن نهائي البطولة الآسيوية.

ووفقًا لبرنامج "برا 18"، قدّم نادي الاتفاق، عرضًا رسميًا إلى الهلال؛ من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الدولي عبد الإله المالكي، على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر فقط.

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البرنامج كشف عن أن الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، أخبرت نظيرتها في الاتفاق، أنها لن تخوض في تفاصيل إعارة أي لاعب، حتى تتضح الصورة الفنية بالكامل.

وعلى الرغم من أن الهلال لم يعطِ رده الرسمي - حتى الآن -؛ إلا أن البرنامج الرياضي الشهير، أكد على أن قيمة إعارة المالكي، وصلت إلى نادي الاتفاق، من وكيل اللاعب الهلالي.

جدير بالذكر أن نفس البرنامج، كان قد زعم وجود خلافات عنيفة بين عبد الإله المالكي والبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل أن يخرج اللاعب وشركته الراعية، لنفي هذه الأخبار، متوعدين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.

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