مفاجأة من "هدف الهلال والاتحاد السابق" .. نجم برشلونة "النادم" يطلب الانضمام لدوري روشن السعودي!

"كان قريبًا جدًا من الهلال وطلبه الاتحاد" .. هل ينضم نجم برشلونة لدوري روشن في يناير المقبل؟

SHAHID

"هناك عدد من النجوم ندموا على رفض العروض السعودية وتواصلوا معنا للانضمام في يناير المقبل" هكذا صرح سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورئيس برنامج الاستقطاب المكلف بإدارة المفاوضات مع النجوم العالميين، عبر برنامج "كورة" قبل أيام، والليلة تم الكشف عن أحد هؤلاء النادمين..

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بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن الألماني إلكاي جوندوجان؛ لاعب برشلونة الإسباني، أحد المنوطين بحديث اللذيذ، مشددة على أنه تراجع على رفضه السابق ويرغب حاليًا في الانضمام لدوري روشن في الشتاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الألماني كان بالفعل قريبًا جدًا في الصيف الماضي من الانضمام للهلال، لولا دخول برشلونة في المفاوضات، إذ كان البرسا رغبة اللاعب الأولى، والتي تحققت باتفاقه مع ناديه السابق مانشستر سيتي.

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وبحسب تصريحات أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، فقد طلب ناديه كذلك ضم لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، لكن برنامج الاستقطاب حال دون ذلك.

الحديث عن ندم صاحب الـ33 عامًا للبرسا ربما ليس منطقيًا بعض الشيء، خاصةً وأنه يلعب بشكل أساسي مع الفريق، ولا يزال ينافس على التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، محتلًا المركز الثاني برصيد تسع نقاط في مجموعته متساويًا في النقاط مع بورتو الإيطالي؛ صاحب الصدارة بفارق الأهداف، مع مرور أربع جولات من المنافسة، بينما يبتعد عن صدارة الدوري الأسباني التي يحتلها جيرونا بفارق أربع نقاط، وعن ريال مدريد "الوصيف" بفارق نقطتين فقط.

يشار إلى أن جوندوجان شارك في 17 مباراة مع البرسا حتى الآن، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة آخرين.

SHAHID