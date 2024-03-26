مفاجأة .. هالاند قال "نعم" لبرشلونة وسبب وحيد أوقف الصفقة!

اجتماع تشافي جاء بنتيجة إيجابية

يعتبر نادي برشلونة الإسباني من أشد المعجبين بالمهاجم النرويجي إرلينج هالاند، وهو الأمر الذي تكشفه الصحافة الإسبانية بالحديث المستمر عن المحاولات السابقة للتعاقد معه.

هالاند انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف عام 2022، وتعاقد برشلونة على الجانب الآخر مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن برشلونة كان يعتبر هالاند كأولويته قبل ضم البولندي، وبدأ التواصل معه في 1 أبريل 2021 عندما سافر والده ووكيل أعماله الراحل مينو رايولا إلى برشلونة على متن طائرة خاصة.

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الرحلة كانت بهدف التعرف على مشروع النادي الكتالوني، قبل أن يسافر اللاعب في نفس اليوم إلى مدريد، وفي اليوم التالي توجه إلى إنجلترا لزيارة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول.

وفي فترة الانتقالات الصيفية من نفس العام رحل ليونيل ميسي عن برشلونة، وقرر هالاند البقاء لعام آخر مع دورتموند، ولكن القصة استمرت حتى مارس 2022.

وقتها سافر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى ميونخ لمقابلة هالاند شخصيًا، والحديث معه عن المزيد من التفاصيل الخاصة بمشروعه، وهو ما اقتنع به اللاعب الشاب وقال وقتها "نعم" للانضمام للفريق الكتالوني.

ولكن في النهاية فشلت الصفقة لأن برشلونة لم يتمكن من توفير الأموال اللازمة لإبرام الصفقة التي فاز بها مانشستر سيتي، بينما تم التعاقد مع ليفاندوفسكي مقابل 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين كمتغيرات.