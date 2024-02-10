مفاجأة مُدوية .. نجم تشيلسي يطلب الرحيل ويعرض نفسه على برشلونة!

صفقة صعبة ولكنها ليست مستحيلة

أصبح إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي، هو أول الراغبين في الرحيل عن صفوف الإنجليزي بسبب المستويات المتواضعة للفريق هذا الموسم.

إنزو انضم إلى صفوف تشيلسي من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو بعد تألقه الملفت في كأس العالم قطر 2022، وظهر بمستويات جيدة مع البلوز رغم تراجع الفريق قبل قدوم ماوريسيو بوتشيتينو وحتى بعد تعيينه كمدرب.

صحيفة "سبورت" الإسبانية إن اللاعب يريد مغادرة ستامفورد بريدج رغم مشاركته بصفة أساسية، ويتم إغراءه بإمكانية اللعب لبرشلونة الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن اللاعب يناسب احتياجات النادي الكتالوني كثيرًا، بسبب تميزه في اللعب بأكثر من مكان بخط الوسط، وهو المركز الذي يمثل أزمة هائلة للفريق خاصة خلال الموسم الحالي.

وأوضحت أن اللاعب الذي جدد عقده مع تشيلسي لينتهي في 2032 بدلًا من 2031 قام بعرض نفسه على برشلونة من خلال وكيل أعماله، ولكن الصفقة تبدو في غاية الصعوبة بسبب مدة عقده الطويلة وكذلك القيمة المالية المتوقع أن يطلبها تشيلسي.

وفي النهاية الأمور تبدو صعبة للغاية بسبب الظروف التعاقدية للاعب الأرجنتيني، ولكن رغبته قد تجعل الأمور ممكنة وليست مستحيلة.