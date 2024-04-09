مفاجأة مُدوية .. هدف الهلال يرفض التجديد لليفربول وبرشلونة ينتظر!

قرار غير متوقع

مفاجأة من العيار الثقيل يستعد لويس دياز جناح ليفربول لتفجيرها هذا الصيف، برفض التوقيع على عقد جديد ومغادرة النادي.

دياز يعيش فترة مميزة مع الريدز خلال هذا الموسم، وسبق له الارتباط بالعديد من الأندية على رأسها الهلال السعودي، ولكن الأمور كانت تسير نحو البقاء في أنفيلد.

الصحفي "سام والاس" من تيليجراف، قال إن اللاعب الكولومبي لم يجدد عقده حتى الآن، وقد ينتهي به الأمر بالرحيل عن الريدز بالميركاتو الصيفي.

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وأشار إلى أن هناك اهتمام من باريس سان جيرمان وبرشلونة بالتعاقد معه، حيث يقدر ليفربول سعره بقيمة 75 مليون جنيه استرليني.

وتأتي رغبة باريس في ضم دياز بسبب العجز الذي سيخلفه رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف، وسط أنباء حول اقترابه من الانضمام لريال مدريد.

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 سنة الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو 2027، نجح في تسجيل 13 هدفًا وقام بصناعة 4 في 42 مباراة لعبها مع فريق المدرب يورجن كلوب حتى الآن هذا الموسم.