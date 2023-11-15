مفاجأة مدوية .. استقالة بيريز ولابورتا من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني!

الأزمات تتواصل في الاتحاد الإسباني لكرة القدم..

قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ونظيره في برشلونة جوان لابورتا، تقديم استقالتهما من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

صحيفة "El Confidencial" الإسبانية أكدت أن رئيسي أكبر ناديين في إسبانيا قررا وضع حد أخيرًا لوجودهما "الشرفي" في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت فيه مؤخرًا.

وكشفت الصحيفة أن كلاهما قد وجه رسائل إلى رئيس الاتحاد الإسباني، أكدا خلالها على عدم الرغبة في التدخل في العملية الانتخابية، التي لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

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ولا يرغب بيريز أو لابورتا في التدخل على الإطلاق في تلك العملية، بالنظر إلى حاجة الاتحاد إلى الهدوء في الوقت الحالي بعد أزمة لويس روبياليس، الرئيس السابق، التي اضطرته إلى الاستقالة.

ونادرًا ما شوهد رئيسا ريال مدريد وبرشلونة في الاتحاد الإسباني خلال السنوات الأخيرة، ولم يظهرا على الإطلاق في أي وقت منذ اندلاع قضية روبياليس.